Wladimir Putin und Angela Merkel. Archivbild

Quelle: Ralf Hirschberger/dpa

Russlands Präsident Wladimir Putin hat kurz vor Beginn des G20-Gipfels in Japan die Flüchtlingspolitik von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) kritisiert. Ihre Entscheidung, dass im Jahr 2015 Hunderttausende Flüchtlinge in Deutschland Zuflucht suchen konnten, bezeichnete er in einem Interview der britischen "Financial Times" als "Kardinalfehler".



Zugleich lobte der Kremchef die Migrationspolitik von US-Präsident Donald Trump. Er betonte jedoch zugleich, er akzeptiere viele seiner Methoden nicht.