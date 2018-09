Kurz vor der Parlamentsdebatte warnte EVP-Fraktionschef Manfred Weber (CSU) Ministerpräsident Orban vor dem Verfahren. "Wir erwarten, dass die Grundrechte der Europäischen Union, das Fundament unseres Kontinents, respektiert werden", sagte Weber am Dienstagmorgen im ZDF morgenmagazin. Die Sorgen, die gegen Ungarn auf dem Tisch lägen, seien substantiell, sagte Weber, der nach der Europawahl im kommenden Jahr EU-Kommissionspräsident werden will.



"Wenn es keine Bewegung gibt in der Sache, dann wird es für die ungarische Regierung sehr schwierig." Es ginge um die Seele des Kontinents - und die muss verteidigt werden", so Weber im ZDF.