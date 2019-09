Boris Johnson und Carrie Symonds.

Quelle: Stefan Rousseau/PA/dpa

Der britische Premierminister Boris Johnson gerät vor dem Parteitag der regierenden Konservativen immer stärker unter Druck. Bei seiner Ankunft mit Freundin Carrie Symonds in Manchester empfingen ihn Demonstranten mit Sprüchen wie "Boris ist ein Lügner". Journalisten-Fragen zu neuen Vorwürfen des Amtsmissbrauchs in seiner Zeit als Bürgermeister in London beantwortete er nicht.



Johnson wird vorgeworfen, als Bürgermeister eine US-Geschäftsfrau begünstigt zu haben. Johnson bestreitet das.