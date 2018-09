Die Polizei ist auf die Demonstrationen vorbereitet. Quelle: Andreas Arnold/dpa

Zwei Tage vor dem für Montag erwarteten Urteil um den Tod der 15 Jahre alten Mia aus Kandel haben sich erneut Demonstranten in der Südpfalz versammelt. Unter starken Sicherheitsvorkehrungen gingen Demonstranten unter dem Motto "Wer schweigt, stimmt zu - dem Rechtsruck entgegentreten" auf die Straße.



Am Montag wird das Urteil in dem Prozess um den Tod der Schülerin erwartet. In dem Verfahren muss sich der vermutlich aus Afghanistan stammende Ex-Freund des Mädchens wegen Mordes verantworten.