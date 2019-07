Sebastian Kurz, Ex-Bundeskanzler von Österreich. Archiv

Quelle: Herbert Neubauer/APA/dpa

In der "Schredder-Affäre" in Österreich hat Ex-Kanzler Sebastian Kurz die Zerstörung von fünf Drucker-Festplatten erneut verteidigt. In einem Servus-TV-Interview erklärte er, die Aktion sollte außerhalb des Kanzleramts passieren, damit der Eindruck vermieden werde, die Regierung rechne fest mit ihrer Abwahl durch das Misstrauensvotum der Opposition.



Die Daten seien zerstört worden, weil sie teils sensible Dinge beinhalteten. Mit dem zuvor publizierten Ibiza-Video habe die Sache nichts zu tun.