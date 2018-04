Opel will Kurzarbeit anmelden. Quelle: Andreas Arnold/dpa

Opel hat mit Arbeitnehmervertretern eine umfassende Sozialvereinbarung getroffen, um Personal und Arbeitskosten an den deutschen Standorten abzubauen. Die Gesellschaft bietet den Beschäftigten Vorruhestand und Altersteilzeit an. Das teilten Opel, der Betriebsrat und die IG Metall gemeinsam mit.



In den Verwaltungs- und Entwicklungsabteilungen soll für die erste Jahreshälfte Kurzarbeit beantragt werden. Im Werk Eisenach werde die bereits genehmigte Kurzarbeit fortgeführt.