Tunesiens Präsident Kais Saied. Archivbild

Quelle: Khaled Nasraoui/dpa/Archivbild vom 23.10.2019

Tunesien hat eine kurzfristige Einladung der Bundesregierung zum Libyen-Gipfel in Berlin abgelehnt. Da die Einladung erst am Freitag erfolgt sei und Tunesien nicht Teil der seit September laufenden Vorbereitungstreffen war, verzichte man auf die Teilnahme an der Konferenz, teilte das tunesische Außenministerium mit.



Zuvor hatte sich Tunesien beschwert, weil das Land ursprünglich keine Einladung erhalten hatte. Dabei sei es als Nachbarland Libyens besonders stark von den Entwicklungen dort betroffen.