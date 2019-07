Lufthansa hat die Flüge nach Kairo wieder aufgenommen. Archiv

Quelle: Silas Stein/dpa

Die Fluggesellschaft British Airways setzt vorerst alle Flüge nach Kairo wegen Sicherheitsbedenken für mindestens sieben Tage aus. Die Airline teilte mit, die Sicherheit der Passagiere und der Crew-Mitglieder habe oberste Priorität.



Auch die Lufthansa hatte am Samstag zunächst alle Flüge nach Kairo ausgesetzt, doch am Sonntag werde "der reguläre Flugbetrieb wieder aufgenommen und alle Flüge sollen planmäßig durchgeführt werden", heißt es in einer Mitteilung. Gründe nannte Lufthansa nicht.