Eingestürzte Straße in Anchorage.

Quelle: Uncredited/ap/dpa

Ein Erdbeben der Stärke 7 hat den Süden Alaskas erschüttert und in der Großstadt Anchorage Gebäude erzittern lassen. Die Polizei sprach von erheblichen Schäden an Häusern. Berichte über Verletzte gab es zunächst nicht.



Die Behörden gaben vorsorglich eine Tsunamiwarnung für einige Teile der Südküste heraus. Die Sorgen davor erwiesen sich aber als unbegründet. Das Zentrum des Bebens lag rund 13 Kilometer nördlich von Anchorage nahe einer Militärbasis. Es ereignete sich in 40 Kilometern Tiefe.