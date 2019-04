Im Wahlkampf ist nicht klar, was zu tun ist, wenn ein mächtiger Mann eine Grenze überschreitet. Lucy Flores

Doch nun hat die Demokratin Lucy Flores ihre persönliche Begegnung mit Joe Biden im Jahr 2014 zum Anlass genommen, um seine mögliche Kandidatur in Frage zu stellen. In einem Artikel für das New York Magazine berichtet sie, wie Biden Backstage bei einem Wahlkampfauftritt in Nevada an ihren Haaren gerochen und ihr einen Kuss auf den Hinterkopf gedrückt habe. Eine intime Geste eines fremden aber mächtigen Mannes, die völlig unangebracht gewesen sei.



"Wenn ich mit Biden in einem Büro zusammengearbeitet hätte, hätte ich mich damals an die Personalabteilung gewandt. Aber im Wahlkampf ist nicht klar, was zu tun ist, wenn ein mächtiger Mann eine Grenze überschreitet", schreibt Flores. Auch aus diesem Grund hätte sie den Vorfall nur mit ihren Mitarbeitern besprochen, aber ansonsten für sich behalten.