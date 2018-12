Für mich ist Kwanzaa ein künstlicher Feiertag, der Schwarze in den USA an unsere gemeinsamen afrikanischen Wurzeln erinnern soll. Aber die gibt es eigentlich gar nicht. Katie Richard, New Yorker Professorin

Katie Richard bezeichnet sich dagegen als Kwanzaa-Muffel. Die New Yorker Professorin feiert mit ihrer Tochter an Weihnachten und mit ihren jüdischen Nachbarn das Lichtfest Chanukka. Aber Kwanzaa? "Für mich ist Kwanzaa ein künstlicher Feiertag, der Schwarze in den USA an unsere gemeinsamen afrikanischen Wurzeln erinnern soll. Aber die gibt es eigentlich gar nicht."



Der Begriff Kwanzaa stammt aus dem Swahili und bedeutet "Erste Frucht". In Afrika selbst gibt es Kwanzaa nicht. Gefeiert wird das Fest von schwarzen Familien in den USA. Das Fest dauert sieben Tage - vom 26. Dezember bis zum 1. Januar. Jeder Tag ist einem der Grundsätze der afrikanischen Kultur gewidmet: Einheit, Selbstbestimmung, gemeinsame Verantwortung, kooperative Zusammenarbeit, Verpflichtung, Kreativität und Glaube. An jedem Tag wird eine Kerze angezündet. Anders als Weihnachten oder das jüdische Chanukah-Fest, hat Kwanzaa aber keinen religiösen Hintergrund.