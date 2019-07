Thüringens AfD-Chef Björn Höcke hatte 2015 mit der "Erfurter Resolution" den rechtsnationalen "Flügel" der AfD ins Leben gerufen.

Quelle: AP

Als Hauptredner ist Björn Höcke angekündigt, Landesvorsitzender der Thüringer AfD und Führungsfigur der Völkisch-Nationalen in der Partei. Höcke tritt als Spitzenkandidat der AfD bei der kommenden Landtagswahl in Thüringen an. Unter dem Motto "Der Osten steht auf!" solle das Treffen "den Wahlkämpfern in Sachsen, Brandenburg und Thüringen den nötigen Rückenwind für die anstehenden Landtagswahlen geben", heißt es in der Vorankündigung.



Doch nicht nur wegen der Landtagswahlen sind die politischen Vorzeichen in diesem Jahr andere als noch 2018. Denn seit Jahresbeginn wird "Der Flügel" vom Verfassungsschutz beobachtet.