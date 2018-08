AfD-Gruppe hetzt in KZ-Gedenkstätte Sachsenhausen. Archivbild Quelle: Wolfgang Kumm/dpa

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Volksverhetzung, nachdem eine AfD-Gruppe in der KZ-Gedenkstätte Sachsenhausen mit rechten Äußerungen provoziert hat. Fünf bis sechs Personen hätten die Führung am 10. Juli permanent gestört, sagte Gedenkstätten-Sprecher Horst Seferens dem ZDF. Dabei sollen auch antisemitische Äußerungen gemacht worden sein.



Die Gruppe kam aus dem Wahlkreis von AfD-Fraktionschefin Alice Weidel. Weidel nahm nach Angaben ihres Büros an der Führung nicht teil.