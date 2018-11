Zehn Jahre alt war Yvonne Koch, als sie im November 1944 in einem Viehwaggon von der Slowakei aus einem Internat, wo die Eltern sie eigentlich zu ihrem Schutz hingeschickt hatten, nach Bergen-Belsen deportiert wurde. Allein, ohne ihre Eltern. Sie überlebte sich selbst überlassen den strengen Winter 44/45 im Lager.



Gesprochen hat sie nach der Befreiung darüber mit niemandem, jahrzehntelang. Auch mit ihren Eltern, die ebenfalls überlebt haben, und mit Freunden nicht. Erst mit 70 Jahren fängt sie an, alles aufzuschreiben und die Erinnerung in Worte zu fassen, darüber zu reden. Auch, weil sie weiß, wie wichtig diese Erinnerung für nachfolgende Generationen ist.



Sie selbst sagt: "Anne Frank ist wohl im Februar 1945 in Bergen-Belsen gestorben. Ich kann das, was sie nicht mehr aufschreiben konnte, jetzt erzählen."



An den Tag der Befreiung durch die Engländer am 15. April 1945 erinnert sich Yvonne Koch allerdings nicht mehr, da sie im Koma lag. So fand sie ein englischer Soldat in einer der Baracken. Er brachte sie ins Lazarett. Zwei Monate später dann das Wiedersehen mit ihren Eltern.



Yvonne Koch wurde später tschechoslowakische Meisterin im Schwimmsport, studierte Medizin, forschte in den USA an einem Aids-Projekt und ist seit mehr als 50 Jahren mit einem Deutschen verheiratet, den sie an der Universität kennenlernte. Beide leben inzwischen wieder in Deutschland, das sie ihre Heimat nennt.