Macron (links) und sein Vertrauter Castaner. Quelle: Philippe Wojazer/REUTERS Pool via AP/dpa

Die Partei des französischen Präsidenten Emmanuel Macron hat den bisherigen Regierungssprecher Christophe Castaner zu ihrem neuen Chef gekürt. Ein Parteitag von La Republique En Marche wählte den 51-Jährigen in Lyon einstimmig bei zwei Enthaltungen. Castaner, der als Vertrauter Macrons gilt, war der einzige Kandidat.



In der jungen Partei war zuvor Kritik an mangelnder interner Demokratie laut geworden. Bemängelt wurde etwa, dass über die Parteispitze nicht in einer Urwahl abgestimmt wird.