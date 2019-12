BGH urteilte zur Werbung mit dem "Öko-Test"-Siegel. Archivbild

Quelle: Uli Deck/dpa

Unternehmen dürfen das "Öko-Test"-Label nur für ein konkret getestetes Produkt verwenden. Selbst wenn Produkte nur in Farbe oder Größe von den geprüften abweichen, ist das Markenrecht verletzt, urteilte der Bundesgerichtshof (BGH).



Damit unterlagen vor Gericht in letzter Instanz die Versandhändler Otto und Baur sowie der Discounter Matratzen Concord. "Öko-Test" erklärte, der BGH habe einem "wachsenden Label-Missbrauch" einen Riegel vorgeschoben. In Karlsruhe ging es um Babyprodukte, Lattenroste, Fahrradhelme und Kopfkissen.