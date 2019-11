Carl Powells Messer schneidet durch den Fisch. Schnell, rhythmisch, präzise. Mit etwa zwanzig anderen Männern steht er in einem kalten weißen Raum, vor sich ein Bassin voll toter Fische, die er im Akkord bearbeitet. Carl ist ein Meister-Filettierer, aufgewachsen in Grimsby an der englischen Ostküste, einst dem größten Fischereihafen der Welt. Ein Mann kurz hinter seinen besten Jahren, die meisten hat er damit verbracht, Fisch in Stücke zu schneiden.