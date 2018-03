Mehrere muslimische Abgeordnete haben verdächtige Post bekommen. Quelle: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Mehrere muslimische Abgeordnete im britischen Parlament haben rassistische Drohbriefe in verdächtigen Paketen erhalten. Im Büro der Labour-Abgeordneten Rupa Huq ging ein Paket mit einer Substanz ein, wie die Abgeordnete mitteilte. Um was für einen Stoff es sich handelte, blieb unklar.



Auf Twitter postete sie ein Foto des enthaltenen Briefes, der zu Gewalt gegen Muslime aufruft. Bereits am Montag hatten zwei muslimische Labour-Abgeordnete ähnliche Drohungen erhalten.