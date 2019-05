Theresa May und Jeremy Corbyn konnten sich nicht einigen. Archivbild

Quelle: imago

"Wir wollen ein Zollabkommen mit der Europäischen Union", sagte Corbyn in einem BBC-Interview. Brexit-Hardliner in der konservativen Regierungspartei waren dagegen jedoch in den vergangenen Wochen Sturm gelaufen. May hingegen sagte bei einer Wahlkampfveranstaltung in Bristol, die Gespräche seien konstruktiv gewesen, Fortschritte seien erzielt worden. Für Schwierigkeiten hätte aber Uneinigkeit bei Labour gesorgt, ob die Partei den EU-Austritt umsetzen wolle oder ein zweites Referendum anstrebe, so May. Spaltungen innerhalb von Corbyns Labour hätten zum Scheitern der Verhandlungen beigetragen.