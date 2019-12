Kerzen vor der Synagoge in Halle.

Quelle: Hendrik Schmidt/dpa/Archivbild

Die britische Labour-Partei mit ihrem Chef Jeremy Corbyn und der Anschlag auf eine Synagoge in Halle führen eine Rangliste antisemitischer Vorfälle von 2019 an. Niemand als die Labour-Partei habe mehr dafür getan, Antisemitismus im Mainstream zu etablieren, erklärte das Simon-Wiesenthal-Zentrum.



Der Anschlag in Halle wurde von der jüdischen Organisation neben anderen Angriffen in den USA auf Platz zwei gesetzt. Dass der deutsche UN-Botschafter Christoph Heusgen auf Platz sieben kam, stieß auf Kritik.