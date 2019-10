Johnson fordert Neuwahlen, weil er keine Mehrheit im Unterhaus hat. Sein Antrag, das Parlament möge sich zu diesem Zweck selbst auflösen, verfehlte aber am Montag klar die nötige Zweitdrittel-Mehrheit. Mit einem neuen Anlauf will Johnson heute ein Gesetz für Neuwahlen einbringen. Dafür genügt eine einfache Mehrheit. Über das Gesetz soll am Nachmittag im Unterhaus debattiert und danach abgestimmt werden.