Uruguay wählt.

Quelle: Matilde Campodonico/AP/dpa

Uruguay wählt in einer Stichwahl einen neuen Präsidenten. Luis Lacalle Pou von der konservativen Partido Nacional ging als Favorit in die Abstimmung. In der ersten Runde erreichte der 46-Jährige zwar gut zehn Prozentpunkte weniger Stimmen als Daniel Martinez (62) vom linken Regierungsbündnis Frente Amplio.



Aber in der Stichwahl konnte Pou mit der Unterstützung dreier kleinerer Parteien rechnen. Diese hatten beim ersten Wahlgang gemeinsam 24 Prozent der Stimmen bekommen. Im Wahlkampf-Fokus stand die kriselnde Wirtschaft.