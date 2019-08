Heroin wird in einem relativ einfachen chemischen Verfahren aus Rohopium, dem getrockneten "milchigen" Saft aus der Kapsel der Schlafmohnpflanze, gewonnen. Die im ersten Bearbeitungsschritt gewonnene Morphinbase wird durch Zusatz von Essigsäureanhydrid und Natriumcarbonat zur Heroinbase umgewandelt. Unter Zugabe von organischen Lösungsmitteln und Chlorwasserstoffgas oder Salzsäure entsteht in einem weiteren Schritt Heroinhydrochlorid. Auf dem deutschen Rauschgiftmarkt ist die in Afghanistan hergestellte braune Heroinbase am gebräuchlichsten.



Heroin wirkt zunächst beruhigend und entspannend, gleichzeitig aber bewusstseinsmindernd und stark euphorisierend. Rasch setzt schwerste psychische und physische Abhängigkeit ein, die zum völligen körperlichen und geistigen Verfall führen kann. Rauschgifttodesfälle stehen meist direkt oder indirekt im Zusammenhang mit dem Konsum von Heroin.

Bildquelle: dpa