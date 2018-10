Lack- und Lederfans. Im Hintergrund das "Folterschiff". Quelle: Felix Kästle/dpa

In fantasievollen Kostümen haben Hunderte Fans von Lack und Leder auf einem Erotikschiff am Bodensee Party gemacht. Bestaunt von etlichen Zuschauern gingen die ersten Gäste in Friedrichshafen an Bord des "Torture Ship" ("Folterschiff").



Rund 500 Gäste wurden in diesem Jahr erwartet, hieß es vom Veranstalter. Das seien "einige weniger" als in früheren Jahren. Der Grund: das nahezu zeitgleiche WM-Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Schweden.