In der Batterieforschung wird noch einiges passieren. Jens Clausen, Borderstep-Institut

So wird sich in absehbarer Zeit die Reichweite deutlich erhöhen, gleichzeitig soll sich die Ladedauer enorm verkürzen. "In der Batterieforschung wird noch einiges passieren", erklärt Jens Clausen vom Borderstep-Institut. Clausen spielt auf die weltweit zum Teil sehr unterschiedliche Forschung im Bereich der Batterien an. Zu schwer, zu teuer, zu energie- und ressourcenaufwendig ist bisher die Batterieproduktion. Doch man ist dran, versucht die Herstellung von Li-Ionen Batterien in der Öko- und Wirtschaftsbilanz zu verbessern, so das Ergebnis der Studienmacher.