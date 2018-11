Gerrit Heinemann: Deutschland liegt hier mehr oder weniger im Mittelfeld, so wie die meisten europäischen Länder auch. Während die Mittelmeerländer hinterherhinken, ist Skandinavien deutlich weiter und UK ist uns hier wahrscheinlich drei bis vier Jahre voraus. Die USA sowieso und China bald auch. Eine Gefahr wird bisher gar nicht diskutiert: Der Abfluss von Einzelhandelsumsätzen ins Ausland, was es früher so nicht gab. Wenn Amazon im deutschen Online-Handel bereits auf über 40 Prozent Marktanteil kommt und über 50 Prozent der Waren dort auf dem Marktplatz bereits Cross-Border nach Deutschland versendet werden, stellt das eine neue Dimension dar. Vor allem, weil jetzt auch Alibaba mit Aliexpress in Deutschland richtig Gas gibt und genau in dieselbe Richtung geht. Ich hoffe, dass die chinesischen Anbieter dort alle die Umsatzsteuer abführen.