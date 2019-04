Ein Paketbote liefert Pakete aus. Symbolbild

Quelle: Oliver Berg/dpa

Ausbeutung in der Paketzustellbranche soll nach dem Willen der Bundesländer per Gesetz eingedämmt werden. Konkret geht es um die Verantwortung großer Auftraggeber, die Subunternehmer mit der Auslieferung beauftragen. Die Auftraggeber sollen die Verantwortung für die zu zahlenden Sozialversicherungsbeiträge nicht mehr an die Subnehmer abwälzen können.



Zwischen den Ministern Heil (Arbeit, SPD) und Altmaier (Wirtschaft, CDU) ist ein entsprechender Gesetzentwurf umstritten.