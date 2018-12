Kein W-Lan, keine Tablets – das ist Alltag an den meisten Schulen in Nordrhein-Westfalen. Der so genannte "Digitalpakt" soll das ändern: Ab nächstem Jahr will der Bund die Digitalisierung an Schulen fördern, mit einer Milliarde Euro allein für NRW. Doch kurz vorm Start sagen die Ministerpräsidenten der Länder "Nein" zum Digitalpakt. Sie rufen nun den Vermittlungsauschuss an. Das hätten die Regierungschefs der 16 Bundesländer "einmütig entschieden". Grundsätzlich werde der Digitalpakt nicht in Frage gestellt, sagte der saarländische Regierungschef Tobias Hans (CDU), Sprecher der unionsgeführten Länder. Allerdings könne er "in dieser Form" nicht mitgetragen werden.