Merkel beim Sondergipfel in Brüssel. Quelle: Olivier Matthys/AP/dpa

Bundeskanzlerin Angela Merkel will künftig mehr EU-Mittel für Länder und Regionen, die besonders viele Flüchtlinge aufgenommen haben. Dies stellte die Kanzlerin beim EU-Sondergipfel in Brüssel klar. Dort zeigten sich die EU-Länder uneins, wie die Finanzen und Aufgaben nach dem Brexit neu gestaltet werden sollen.



Gipfelchef Donald Tusk betonte den guten Willen aller Beteiligten. Auch gebe es weniger Streit als gedacht darüber, die Vergabe von EU-Mitteln künftig an Bedingungen zu knüpfen.