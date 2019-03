Die Bundesländer wollen weiter Druck machen, um vom Bund doch noch mehr Geld für die Unterkunft und Integration von Flüchtlingen zu erhalten.

Quelle: dpa

Die Länder beharren auf mehr Geld für die Kosten der Integration von Flüchtlingen. Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) sagte am Donnerstag nach einer Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) in Berlin, die Länder wollten nochmals mit Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) einen Kompromiss suchen. Sollte es dabei zu keinem Ergebnis kommen, strebten die Länder eine Ministerpräsidentenkonferenz zu dem Thema mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) an.