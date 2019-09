Die Generaldebatte findet im UN-Hauptquartier statt. Archivbild

Quelle: Johannes Schmitt-Tegge/dpa

Dutzende Staats- und Regierungschefs stellen heute beim UN-Klimagipfel in New York neue Pläne im Kampf gegen die Klimakrise vor. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) präsentiert die am Freitag beschlossene Strategie der Bundesregierung zur CO2-Reduzierung.



Bei dem Gipfel wird auch eine Ansprache der 16-jährigen schwedischen Klimaaktivistin Greta Thunberg erwartet. Nicht dabei ist US-Präsident Donald Trump, der parallel zum Gipfel eine eigene Veranstaltung in New York geplant hat. Dabei geht es um religiöse Freiheit.