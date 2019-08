Am 20. Juni hatten die Ferien in Berlin und Brandenburg begonnen, fast sechs Wochen früher als in Bayern und Baden-Württemberg, wo der Start in die Sommerferien auf den 29. Juli fiel. Die beiden Südländer sind die einzigen mit fixen Terminen, die sich bis in den September hineinziehen. Eine Extrawurst, die auf die 60er Jahre zurückgeht. Das Argument damals: in den agrarisch geprägten ländlichen Gebieten müssten Kinder im Spätsommer bei der Ernte helfen.