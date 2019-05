Die Bundesregierung soll den CO2-Preis prüfen.

Quelle: Boris Roessler/dpa

Die Umweltminister der Bundesländer haben sich für eine klimaneutrale EU bis zum Jahr 2050 ausgesprochen. Die Bundesregierung solle sich in der EU für dieses Ziel einsetzen. Zudem fordern sie, die Einführung eines Preises für den Ausstoß des Treibhausgases Kohlendioxid zu prüfen.



Das solle "in der jetzigen Legislaturperiode" und "unter Berücksichtigung zusätzlicher sozial- und steuerpolitischer Instrumente zur Vermeidung sozialer Schieflagen" geschehen, heißt es in einem Beschluss.