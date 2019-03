Tui stoppt alle Flüge mit Boeing 737 Max 8

Quelle: dpa

Fast die Hälfte der rund 350 seit 2017 ausgelieferten Maschinen bleibt infolge des Flugzeugabsturzes in Äthiopien am Sonntag mit 157 Toten inzwischen am Boden. Die britische Luftfahrtbehörde hat vorerst Flüge mit dem Flugzeugtyp Boeing 737 Max 8 verboten. Und auch Deutschlands größter Reisekonzern hat reagiert.