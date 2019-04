Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will im Mai konkrete Vorschläge für eine verpflichtende Masern-Impfung vorlegen. Bis dahin würden noch technische und inhaltliche Fragen geprüft, sagte eine Sprecherin des Ministers am Montag in Berlin. Spahn gehe es dabei insbesondere um den Schutz von Kindern in Gemeinschaftseinrichtungen. Doch die Haltungen der Bundesländer gegenüber einer Impfpflicht sind unterschiedlich: Aus Bayern, Rheinland-Pfalz und Hessen kamen skeptische Stimmen. Der nordrhein-westfälische Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) sprach sich für eine Impfpflicht aus: Wenn man das Ziel der Weltgesundheitsorganisation erreichen und die Masern ausrotten wolle, brauche Deutschland "einfach zwei, drei Prozent höhere Durchimpfungsraten", als sie mit Aufklärung in den vergangenen Jahren erreicht werden konnten, sagte er im Deutschlandfunk.