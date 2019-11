Wer Hebamme oder Entbindungshelfer werden will, muss dafür künftig ein duales Studium absolvieren. Das dauert zwischen sechs und acht Semestern und wird mit einer staatlichen Prüfung abgeschlossen. Während des Studiums werden die angehenden Hebammen bezahlt. Die Praxisteile absolvieren sie in einem Krankenhaus oder bei einer freiberuflichen Hebamme. Bisher werden Hebammen an speziellen Schulen ausgebildet, das soll übergangsweise noch bis 2022 möglich sein.