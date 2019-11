Harry Kane

Quelle: reuters

Mit einer großen Tor-Party und dem Ticket für die Europameisterschaft hat England sein 1000. Länderspiel gekrönt. Die Three Lions siegten gegen Montenegro im Londoner Wembley Stadion 7:0 (5:0) und sicherten sich mit dem Gruppensieg die Teilnahme an der EURO 2020. Den zweiten EM-Startplatz holte sich in Gruppe A#Tschechien durch ein 2:1 (0:1) gegen Außenseiter Kosovo.



Dreimal Kapitän Harry Kane (18., 24. und 37.), Alex Oxlade-Chamberlain (11.), Marcus Rashford (30.), Tammy Abraham (84.) und ein Eigentor von Aleksandar Sofranac (66.) machten den Kantersieg für England perfekt.