Sie kämpfe dafür, die befristeten Mitarbeiter doch noch zu halten, sagt BAMF-Präsidentin Cordt im ZDF-Interview. Innenpolitiker von SPD und Linken gehen in ihrer Kritik noch weiter. Der innenpolitische Sprecher der SPD, Burkhard Lischka, sieht in dem geplanten Stellenabbau ein Sicherheitsrisiko: "Dieser Abbau ist weder gut für das BAMF, noch für die Flüchtlinge, noch für die Sicherheit in diesem Land", so Lischka gegenüber dem ZDF. Er fordert einen sofortigen Stopp des Stellenabbaus. Und der stellvertretende Vorsitzende der Linksfraktion, Jan Korte, sieht in dem Fall ein "Versagen des Bundesinnenministers".