Das Schauspiel fängt mit Beginn der Dunkelheit am Abend an. In München geht der Mond um 20:48 Uhr auf, in Hamburg um 21:16 Uhr. Dann dauert es noch einige Minuten bis der Mond komplett in den Kernschatten der Erde eingetaucht ist und die totale Mondfinsternis beginnt. Die Mitte der totalen Finsternis wird um 22:22 Uhr und das Ende um etwa 23:13 Uhr erreicht. "Der Mond ist gleich merklich röter und dunkler", kündigt Liefke an. "Es ist klar und deutlich zu sehen, dass er anders aussieht als sonst."



Die Mondfinsternis ende kurz nach Mitternacht. "Mars hingegen ist die ganze Nacht lang zu sehen." Zum Höhepunkt der Mondfinsternis stehen sowohl Mond als auch Mars noch tief über dem Südosthorizont. Am Ende der Finsternis sieht es besser aus: dann stehen die Himmelskörper deutlich höher, es ist richtig dunkel und man wird sich - so das Wetter mitspielt - an ihrem rötlichen Leuchten erfreuen können. Nach Mitternacht wird zu sehen sein, wie der Mond den Erdschatten verlässt. Er wird Stück für Stück heller. Um 1.30 Uhr hat der Mond den Halbschatten komplett verlassen.