Berufsverkehr fließt auf dem Kaiserdamm in Berlin.

Quelle: Michael Kappeler/dpa

Der Deutsche Städtetag hat sich dafür ausgesprochen, eine City-Maut in interessierten Kommunen zu erproben. Laut Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy müssten die Städte selbst entscheiden, welche Instrumente zur Verkehrslenkung sinnvoll eingesetzt werden könnten. Auch Bürgertickets für Busse und Bahnen im Öffentlichen Personennahverkehr kämen dafür in Betracht.



Anlass ist eine von Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos) angestoßene Debatte in Berlin über eine City-Maut nach Londoner Vorbild.