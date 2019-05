Verhindern lassen wird sich der absehbare Arktis-Boom wohl nicht. Doch es braucht Richtlinien, um den Unterwasserlärm in der Nordpolarregion einzudämmen. "Angesichts der grenzüberschreitenden Auswirkungen und der Vielzahl an menschengemachten Schallquellen sollte ein völkerrechtlich verbindliches Rechtsregime geschaffen werden, um das Risiko durch die Lärmquellen in den Ozeanen weltweit managen zu können", so die Position des Umweltbundesamtes.