Public Viewing bei der WM 2014 in Nürnberg. Quelle: Daniel Karmann/dpa

Millionen Fußballfans in Deutschland können sich zur Weltmeisterschaft im Sommer auf Public-Viewing-Feste bis in den späten Abend freuen. Der Bundesrat machte den Weg für eine Lockerung der Lärmschutzregeln frei.



Auch während der Fußball-WM vom 14. Juni bis 15. Juli sind wieder Freiluft-Übertragungen der Spiele auf Fanmeilen oder in Biergärten auch nach 22.00 Uhr grundsätzlich erlaubt - mit lautem Jubel. Über konkrete Genehmigungen müssen die Kommunen entscheiden.