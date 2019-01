IWF-Direktorin Christine Lagarde beim Weltwirtschaftsforum.

Quelle: Laurent Gillieron/KEYSTONE/dpa

Die Entwicklungsziele der Vereinten Nationen sind nur über zusätzliche private Investitionen in ärmeren Ländern zu erreichen. Das sagte die Chefin des Internationalen Währungsfonds, Christine Lagarde, auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos.



"Die Steigerung von Steuereinnahmen in den Ländern allein wird das niemals schaffen", sagte Lagarde. Um auch nur die grundlegendsten fünf von 17 UN-Zielen bis 2030 zu erreichen, müssten in Schwellenländern rund vier Prozent mehr dafür ausgegeben werden.