Viele Migranten versuchen über Libyen nach Europa zu kommen. Quelle: Santi Palacios/AP/dpa

Angesichts der dramatischen Lage vieler Flüchtlinge in Libyen empfängt Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) heute den Ministerpräsidenten des Landes, Fajis al-Sarradsch. Bei dem Treffen in Berlin soll es um die Stabilisierung des nordafrikanischen Staates und bessere Bedingungen für Migranten gehen.



Libyen gehört zu den wichtigsten Transitländern für Migranten auf dem Weg nach Europa. In dem nordafrikanischen Land sollen zwischen 400.000 und einer Million Migranten festsitzen.