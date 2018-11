Gegen die wird eine Mehrheit organisiert. Mit Hetze und Abgrenzung. Ist das erreicht, geht es meist darum, die Justiz und die freie Presse auszuhöhlen. Ob Kaczynski in Polen, Orban in Ungarn, Erdogan in der Türkei oder Trump in den USA - in verschiedenen Abstufungen lässt sich das Muster dort beobachten. Und wenn es voll greift, dann können auch scheinbar demokratische Wahlen stattfinden - in so einem System wird die autoritäre Führungsfigur immer gewinnen.