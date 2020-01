Ein US-Soldat im Irak. Archivbild

Trotz der Forderung des irakischen Parlaments nach einem Truppenabzug hegt das US-Militär nach eigenen Angaben keine dahingehenden Pläne. "Die US-Politik in Bezug auf unsere Truppenpräsenz im Irak hat sich nicht verändert", sagte Pentagon-Sprecherin Alyssa Farah.



Damit trat sie dem - durch einen Brief an das irakische Verteidigungsministerium entstandenen - Eindruck entgegen, das Militär habe solche Vorbereitungen angekündigt. Generalstabschef Mark Milley bezeichnete den Brief als Entwurf, der versehentlich publik geworden sei.