Immer wieder kommt es zu Anschlägen.

Quelle: Rahmat Gul/AP/dpa

Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) hat sich gegen Abschiebungen in großem Stil nach Afghanistan ausgesprochen. "Die Sicherheitslage in dem Land lässt Rückführungen nur im Ausnahmefall zu. Und die Situation hat sich in den letzten Monaten weiter verschlechtert", sagte ein UNHCR-Vertreter in Deutschland.



Der Staat sei nicht in der Lage, vor Banden wie etwa den Taliban zu schützen. Auch die früher als Zufluchtsort angesehene Hauptstadt Kabul sei inzwischen hochgefährlich.