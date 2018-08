Die Situation in Syrien ist nur ein Schwerpunkt des Treffens. Quelle: Sergei Grits/AP/dpa

Die Außenminister der EU-Staaten kommen heute zu einem zweitägigen Treffen in Wien zusammen. Thema der informellen Gespräche in der österreichischen Hauptstadt sind die jüngsten Entwicklungen in Krisenländern wie Syrien, Jemen und Libyen.



Zudem soll es um die Bemühungen zum Erhalt des Atomabkommens mit dem Iran und den Umgang mit der als unberechenbar geltenden Außenpolitik von US-Präsident Donald Trump gehen. Unabhängig von den Außenministern tagen auch die EU-Verteidigungsminister in Wien.