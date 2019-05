Kämpfer einer bewaffneten Gruppe in der Nähe von Tripolis. Archiv

Quelle: Stringer/dpa

Die Kämpfe in Libyen werden nach Einschätzung der stellvertretenden UN-Beauftragten für das nordafrikanische Land vorerst anhalten. "Wir müssen einen Gang höher schalten und unsere Kapazitäten steigern", sagte Maria do Valle Ribeiro mit Blick auf humanitäre Hilfen für Libyen.



In Tripolis seien die Märkte zwar geöffnet und "das Leben geht weiter", so die Vize-Beauftragte der UN. Im Süden der Hauptstadt werde aber teils wahllos das Feuer eröffnet, zudem sei schwere Artillerie im Einsatz.