Und die Zeit drängt. Auch in Simbabwe und Malawi sind viele Menschen in Not. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnt vor dem Ausbruch von Cholera in den überfluteten Gebieten. Die Gefahr sei groß, dass die hochansteckende Durchfallerkrankung die vielen geschwächten Menschen befalle, sagte WHO-Sprecher Christian Lindmeier. Allein Mosambik beklagt schon jetzt fast 300 Tote. Präsident Nyusi geht davon aus, dass die Zahl der Opfer noch steigt. Und das ganze Ausmaß der Katastrophe lässt sich noch immer nicht vollständig abschätzen.